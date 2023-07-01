«الهجرة» تنشر فيديوهات توعوية للعمالة المصرية الراغبة في السفر إلى السعودية

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، سلسلة فيديوها بعنوان «اعرف حقك واطمن»، ضمن حملة التوعية التي أطلقتها السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي بالقاهرة، التي تستهدف المصريين المغادرين للعمل والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وفقا لقانون العمل بالمملكة.

توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية

من ناحيتها، أكدت السفيرة سها جندي، أهمية تأهيل وتوعية هجرة الأيدي العاملة للأسواق الخارجية، ومنها المسافرون إلى المملكة العربية السعودية، تفعيلًا لآلية التعاون المباشر بين وزارتي الهجرة المصرية والموارد البشرية بالمملكة، وفي إطار دور الوزارة في توعية المواطنين بسبل السفر الآمن والبدائل القانونية، والتي تتضمن حقوقهم وواجباتهم الوظيفية في الدول المستقبلة للعمالة المصرية في الخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنّ التدريب والتوعية يهدف لتقليل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه العمالة المصرية في المملكة، إضافة إلى توعيتهم حال تعريضهم لأي مشكلة، ومنع وقوع المصريين في أي مشاكل تتعلق بعقود وهمية للتوظيف، ومكافحة ما يمكن أن يتعرضوا له من أشكال الاتجار في البشر.

وفي ثاني الحلقات التوعوية التي تنشرها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، يأتي موضوع تشغيل الوافدين والعمل لدى الغير، أو لحسابهم الخاص، حيث يوضح الفيديو أنّ استخدام المؤسسة عمالة غيرها يعرضها للعديد من العقوبات.

وعن طبيعة العقوبات التي تواجهها المؤسسة التي تستخدم عمالة غيرها دون سند قانوني، توضح حملة التوعية أنّ القانون يوقع على هذه المؤسسة غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، بجانب الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتوقيع عقوبة السجن للمدير المسؤول أيضا لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إذا كان وافدا، وتشير حملة التوعية إلى أنّ الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية: غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، الترحيل بتهمة مكافحة الاتجار بالأشخاص.

حذرت الحملة التوعوية من التورط في تهمة الاتجار بالأشخاص

وحذّرت الحملة التوعوية من التورط في تهمة الاتجار بالأشخاص، والتي يعرفها القانون السعودي على أنّها «استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيوائه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، أو إجبارهم على العمل في ظل شروط معينة ليتلقوا أجرًا زهيدًا ويتعرضوا لاستخدام العنف أو التهديد».

وتابعت حملة التوعية أنّ من أشكال الاتجار بالأشخاص أن يتم استغلالهم، ومصادرة جوازات سفرهم، فلا يعرفون عنوان سكنهم، أو تكون لديهم وثائق هوية أو وثائق سفر مزورة، ولا يستطيعون التفاوض على شروط العمل، وأنّ عقوبة جريمة الاتجار بالاشخاص السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط

https://youtu.be/GdXvA0KW_HE