مبادرات «الهجرة» لخدمة المغتربين على مدار 8 سنوات.. في ذكرى 30 يونيو

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من المبادرات والخدمات للمصريين بالخارج، منذ عام 2015 وحتى الآن، وعلى رأس تلك المبادرات مبادرة «اتكلم عربي»، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء المصريين بالخارج.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، في ذكرى 30 يونيو.. مبادرات وخدمات «الهجرة» للمصريين بالخارج، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

في ذكرى 30 يونيو.. مبادرات وخدمات «الهجرة» للمصريين بالخارج

*مبادرة «اتكلم عربي»

- أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية المصرية.

- ربط شباب المصريين بالخارج بالوطن، ليجيدوا التحدث باللهجة المصرية.

- حظيت المبادرة برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري.

- التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.

- الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة بتصميم عدد 20 حلقة متفاوتة المستوى، استعدادا لنشر المحتوى.

- محتوى بسيط يتناسب مع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات.

- أنشطة تفاعلية للأطفال ويشارك فيها أعضاء الأسرة.

- خلق قصص وأغان وفيديوهات.

- تنفيذ 180 برنامج تفاعلي لأبناء المصريين بالخارج بهدف تنمية انتمائهم وتعريفهم بالرموز الوطنية.

- بلغ معدل وصول منشورات الصفحات الرسمية للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ 8.382.000 مشارك ومتابع.

- إطلاق تطبيق «اتكلم عربي» كأول تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية لتعليم اللغة العربية.

- إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية اتكلم عربى تحت شعار «جذورنا المصرية».

- تنظيم يوما مصريا ولقاء بطلاب مدارس القرية الذكية للتعريف بالحضارة المصرية.

*مسابقة «تحدي 30 يوم»

-انطلاقا من حرص مؤسسات الدولة المصرية على الاهتمام بالرياضة وصحة المصريين، شاركت الجاليات المصرية بالخارج من كافة الأعمار.

*مبادرة «اتكلم متخافش مصر معاك»

- بالتعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة شيزلونج للصحة النفسية في يونيو 2022، من خلال المنصة الإلكترونية للمؤسسة التي تضم أكثر من 300 متخصص في علاج الاضطرابات والأمراض النفسية.