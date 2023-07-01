«مصايف الإسكندرية»: انخفاض نسبة إشغال الشواطئ في رابع أيام عيد الأضحى

سجلت نسبة إشغال الشواطئ بالإسكندرية، أمس الجمعة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، أعلى معدلاتها، بينما انخفضت نسبة الإشغال اليوم رابع أيام العيد، حيث وصلت إلى 70٪ في شواطئ شرق الإسكندرية، و20% في العجمي.

حالة البحر المتوسط

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن شواطئ الإسكندرية هى الأكثر إقبالاً من المواطنين، سواء المصطافين من زوار الإسكندرية أو من أهالى الثغر، مشيرا إلى أن عوامل الطقس وحالة البحر لها التأثير الأكبر فى نسبة الإشغال.

وذكر رئيس الإدارة، أنه رغم أن نسبة الإشغال أمس ثالث أيام العيد وصلت في بعض الشواطئ إلى 100٪، وأخرى 70٪، والعجمى كانت الأقل بنسبة 40٪، إلا أن هذه النسب انخفضت اليوم لتسجل 70٪ في شواطئ شرق الإسكندرية، و20٪ في شواطئ العجمى وغرب الإسكندرية.

ارتفاع الأمواج في العجمي

وأوضح «عبد الرازق»، أن ارتفاع الأمواج بشواطئ العجمي أدى إلى رفع الرايات الحمراء على جميع الشواطئ، مما أثّر بالسلب على الإقبال ونسبة الإشغال.

وأضاف، أنه رغم تأمين جميع شواطئ الإسكندرية بعمال إنقاذ وغطاسين، إلا أنه حفاظاً على سلامة المواطنين يتم منع النزول إلى مياه البحر لأن ارتفاع الأمواج يصحبه سحب للداخل وبعض الدوامات، حتى وإن كانت خفيفة، إلا أنها تؤثر بالسلب على من يصادفها ويتعرض للخطر، لذلك تم رفع الرايات الحمراء بشواطئ العجمي والخضراء في شرق الإسكندرية، لافتا إلى أن درجة الحرارة اليوم تسجل 27 درجة مئوية.

وناشد رئيس الإدارة المصطافين وأهالي الإسكندرية المحافظة على نظافة الشواطئ، وعدم دفع أي إكراميات، موضحا أن إستخدام الحمامات ووحدات خلع الملابس بالمجان، وبلا أي رسوم.

وقال «وضعنا أرقام المشرفين ومراقبى الشواطئ على مدخل كل شاطىء، وفي حال تعرض المواطن لأي مشكلة يتصل بالمشرف القريب منه وسيحضر له على الفور».