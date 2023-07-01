حسام بدراوي: عُرض عليً مشاركة الإخوان في الحكم لكني رفضت

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر والسياسي، إنه تلقى عروضا قبل ثورة الثلاثين من يونيو بمشاركة جماعة الإخوان في الحكم وتولي منصب قيادي بدولة لكني رفضت.

محاولات لإفشال ثورة 30 يونيو

وأضاف الدكتور حسام بدراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن طريقة العرض جاءت من خلال جهات أجنبية حيث كانت تسعى دول أجنبية بكل طاقتها لإفشال ثورة الثلاثين من يونيو ودعم جماعة الإخوان لتنفيذ أجنداتهم الغربية، لكني لم أقبل ذلك على الإطلاق ورفض الطلب فور تقديمه اخترت بأن أنحاز لمطالب الشعب الحقيقية، وهي التغيير ودعم حركة الشعب.

وبسؤاله عن رأيه في طريقة تعامل جماعة الإخوان مع الأحزاب والقوى الوطنية أوضح المفكر السياسي: «الأحزاب عانت كثيرًا طيلة فترة حكم الجماعة حيث كانت الجماعة تعتبر أن جميع الأحزاب التي تعارضهم أو تختلف معهم في الرأي أحزاب عدائية لهم، ولم تسمح لأى أحد بمشاركتهم في صنع القرار وأعتقد أن ذلك كان مبررا قويا لسقوطهم بعد عام واحد في السلطة».