ضبط 53 مخالفة بالأسواق والمخابز في رابع أيام عيد الأضحى بكفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، عمل اللجان الثلاثية المشاركة التي تضمنت كلًا من، مديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، والشئون الصحية، والتي تعمل على ضبط حركة الأسواق ومحاربة حالات الغش التجاري للحوم، والأسماك، ومحلات بيع الألبان، والمطاعم المتنوعة، بالأسواق العامة، والمتاجر، ما أسفر عن ضبط وتحرير 53 محضرًا لعدد من أصحاب المحلات حتى اليوم السبت، في رابع أيام عيد الأضحى الكبير.

تحرير 53 مخالفة تموينية وغش تجاري

وأشار «حبيب»، في تصريحات لـ«للوطن»، أنه تم ضبط 53 مخالفة تموينية متنوعة ما بين حالات بيع لحوم مجمدة مجهولة المصدر، البيع خارج التسعيرة المقررة لبعض المواد الغذائية، علاوة على ضبط مخالفات تموينية بمحلات بيع الدواجن، وكذلك لنقص في وزن رغيف العيش لدي بعض أصحاب المخابز العيش البلدي المدعم.

حملات مكثفة على المطاعم لبيع الأسماك واللحوم

وأكد تكثيف الأعمال ضمن الحملات التموينية وبشكل كبير حتي نهاية هذا الأسبوع على المطاعم التي تقدم وجبات للمواطنين، خلال عطلة العيد وما بعدها مثل محلات بيع الأسماك المملحة، والطازجة، وكذلك محلات المشويات للحوم بجميع أنواعها؛ للتأكد من سلامتها وعدم تأثيرها على الصحة العامة للمواطنين في شتي ربوع محافظة كفر الشيخ.