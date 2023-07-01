احتفالات الأسر بعيد الأضحى المبارك في حديقة أم كلثوم بالمنيل (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأسر المصرية تحتفل بأجواء عيد الأضحى المبارك في حديقة أم كلثوم بالمنيل».

جرى تطوير الممشى على النيل

وذكر التقرير أن الحديقة تخضع للصيانة الكاملة، إذ جرى تطوير الممشى على النيل، وتمت إضافة مطعم للحديقة، كما أن هناك ملاهي للأطفال، وهناك جزء على النيل عبارة عن كافيتريا.

تحتوي الحديقة على مساحات خضراء متاحة للجمهور

وتحتوي الحديقة على مساحات خضراء متاحة للجمهور بأسعار بسيطة جدا في متناول المواطن العادي، إذ يعتبر النيل هناك منظرا رائعا للغاية، كما أن أسعار المشروبات رخيصة.

هذه الحديقة ممتازة وجميلة وسعر التذكرة 10 جنيهات في متناول الجميع

وقال أحد الزائرين: «هذه الحديقة ممتازة وجميلة وسعر التذكرة 10 جنيهات في متناول الجميع، ممتازة وفي قمة الجمال والشغل فيها ممتاز، وألعاب الأطفال موجودة أيضا، والنيل شكله تحفة، والخضرة شكلها جميل جدا».