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«الداخلية»: تنفيذ 178 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:06 م | السبت 01 يوليو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 12 قضية في مجال الأمن العام، وضبط 1462 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 178 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، جرى ضبط قضيتين، فضلا عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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