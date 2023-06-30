خبير مروري يوضح عقوبة تجاوز عمود إشارة المرور

مخالفات عديدة يرتكبها قائدو السيارات أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، بينها تجاوز السرعة المقررة مما يسبب الحوادث على الطرق، وتجاوز السيارة عمود الإشارة أثناء الوقوف في إشارة المرور، ولذلك ترصد «الوطن» في التقرير التالي، عقوبة تجاوز السيارة عمود الإشارة في قانون المرور.

مخالفة اشارة ضوئية

يقول اللواء أحمد هشام مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن الإشارة الضوئية تعطي ألوان الأحمر والأصفر والأخضر، اللون الأحمر وقوف السيارة نهائيًا والضوء الأصفر علامة على استعداد السيارة للتحرك، أما الضوء الأخضر يسمح للسيارة للسير، ما قبل عمود الإشارة الضوئية يوجد خط أبيض بالعرض يعقبه خطوط مشاة لذلك يجب على قائدي السيارة أن تكون إطارات السيارة ما قبل الخط بالعرض ولا تتجاوزه، أما تجاوز السيارة بالخط الأبيض بالعرض وتلامس الإطار الأمامي الخطوط الطولية لعبور المشاة فهذه مخالفة إشارة ضوئية وينطبق عليها مخالفة الإشارة الضوئية ويقع تحت طالة القانون العقوبات بقانون المرور بعقوبة رادعة.

خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا

خطوات التظلم على المخالفات المرورية إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي لموقع النيابة العامة من هنا وعند الدخول ستظهر أيقونة التظلمات واختيار تظلمات رخص المركبات، ثم تبدأ بكتابة الرقم القومي بالخانة المخصصة، والضغط على تفاصيل المخالفة، وستظهر على الشاشة كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفصيلاتها، قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة، ويتم تحديد المخالفة التي تريد التظلم عليها، وسبب التظلم ثم الضغط على «تظلم»، ثم بعد ذلك يظهر على الشاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال الموافقة عليها أضغط موافق، وتظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية، في الخانات الشخصية المخصصة لذلك، ثم أضغط على إرسال الطلب، وبعد نجاح كل الخطوات السابقة ستظهر على الشاشة بيانات ايصال التظلم، ورقم الطلب الخاص به، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في المتابعة.