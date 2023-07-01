«الكهرباء»: القطاع حصل على دعم كبير من الرئيس خلال السنوات الماضية

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنّ الفيلم الوثائقي الذي عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، بعنوان «حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟» تسجيل لنقطة تحول كبيرة جدا في مصر من إظلام إلى تقدم ومكانة تليق بمصر.

أي تطوير يحتاج إلى إلمام بالواقع وإرادة

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر على القناة الأولى والفضائية المصرية، «أي تطوير يحتاج إلى إلمام بالواقع وإرادة، فقد أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القطاع الحيوي وأنه أمن قومي، وأكد أهمية التخطيط العلمي السريع».

البترول والتعاون الدولي والبنك المركزي شركاء بحل أزمة الكهرباء

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، «الدعم الكبير الذي حصل عليه القطاع من الرئيس عبدالفتاح السيسي جعل هناك تضافر جهود كبير جدا، فالنجاح الذي تحقق في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية لا ينسب إلينا فقط، ولكن هناك وزارة البترول والتعاون الدولي والبنك المركزي».