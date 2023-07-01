موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل لجميع المراحل

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي تبدأ يوم 15 يوليو الجاري وفقاً للجداول الخاصة بكل صف دراسي.

موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تبدأ امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل من 15 يوليو، إذ يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو الجاري.

امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل 2023

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أن بدء امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية العام والرياضي خلال الفترة من السبت 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو، والنقل الإعدادي المهني وما يعادله، خلال الفترة من الاثنين 24 يوليو وحتى الاثنين 1 أغسطس.

كما حددت تعليم القاهرة، موعد امتحانات الدور الثاني 2023 لصفوف النقل للثانوي العام وما يعادله خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الاثنين 1 أغسطس، والنقل الثانوي الفني وما يعادله من السبت 15 يوليو حتى الاثنين 1 أغسطس.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

يوم السبت 15 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة العربية من الساعة التاسعة وحتى الثانية عشر ظهراً ولمدة 3 ساعات.

- يوم الأحد 16 يوليو 2023: امتحان مادة الجغرافيا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الاثنين 17 يوليو 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف، وامتحان الفيزياء من الحادية عشر وحتى الثانية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023: امتحان مادة الأحياء من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة ونصف لمدة ساعة ونصف، وامتحان الفلسفة والمنطق من الحادية عشر وحتى الثانية عشر ونصف لمدة ساعة ونصف.

- يوم السبت 22 يوليو 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى من الساعة التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر ونصف ولمدة ساعتين.

- يوم الأحد 23 يوليو 2023: امتحان مادة الكيمياء من الساعة التاسعة صباحاً حتى العاشرة ونصف ولمدة ساعة ونصف.

- يوم الأثنين 24 يوليو 2023: امتحان مادة الرياضيات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً لمدة 3 ساعات.