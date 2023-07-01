صوامع وشون كفر الشيخ تستقبل 261 ألف طن قمح اليوم

كشف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أن اليوم السبت، هو أول يوم لاستئناف العمل بالشون والهناجر على مستوى محافظة كفر الشيخ، وذلك عقب العطلة المحددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال القمح في كفر الشيخ من المزارعين والموردين في مختلف ربوع المحافظة.

تدفق عمليات توريد القمح المحلي

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اليوم شهد تدفق كميات كبيرة من القمح المحلي بشون كفر الشيخ، وذلك من خلال الأماكن المخصصة لذلك، حيث تم وقف توريد القمح يوم 27 يونيو الماضي، جراء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتم عودة ممارسة التوريد اليوم بقرار وزاري من قبل وزير التموين الدكتور علي مصليحي.

توريد القمح في كفر الشيخ

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن كميات القمح التي تم توريدها حتى الساعة قد بلغت نحو 261 ألفًا و317 طنًا ضمن التوريد الداخلي والخارجي للمحافظة، لافتًا إلى أن تم تشكيل غرفة عمليات بديوان مديرية التموين ومقرها مدينة كفر الشيخ، لمتابعة عمليات توريد القمح، وصرف مستحقات المزارعين، والموردين على حد سواء.