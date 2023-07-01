ألعاب وفقرات غنائية بمراكز شباب الدقهلية في رابع أيام العيد (صور)

أكدت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، توافد الأهالي على مراكز الشباب بالمحافظة في رابع أيام عيد الأضحي المبارك، اليوم السبت، ضمن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، والمنتشرة على مستوى 19 إدارة فرعية بمحافظة الدقهلية.

إقبال الأهالي على مراكز الشباب بالدقهلية

وأضافت «عثمان»، في بيان، أن المراكز تضمنت ألعابا ترفيهية وفقرات غنائية وعروض سحرية، ورسمت البسمة والفرحة على وجوه المترددين خلال أيام عيد الأضحى.

الاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب بالدقهلية

وأوضحت، أن الاحتفالية اليوم تضمنت فقرات فنية غنائية، وعروضا لفرق التنورة، وعروض سحرية جذبت انتباه النشء والشباب والرواد داخل مراكز الشباب، والاستمتاع بالنزول لحمامات السباحة، وتوزيع الهدايا المجانية على المشاركين في فعاليات اليوم الرابع بجميع مراكز الشباب، والخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

وذكرت مدير مديرية الشباب والرياضة، أن تنفيذ هذا المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب، وفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين مجانا، خلال إجازة عيد الاضحي المبارك، فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.