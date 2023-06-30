فتح مراكز الشباب أمام المواطنين مجانا بالدقهيلة في العيد

انطلقت فعاليات اليوم الثالث على التوالي، من مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، وفتحت مراكز الشباب أبوابها أمام النشء والشباب والرواد، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل أكثر من 435 هيئة شبابية على مستوى 19 إدارة فرعية بالشباب والرياضة بالدقهلية.

فتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أمام المواطنين مجانا

وبحسب بيان مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، توافد عدد كبير من النشء والشباب والرواد والمواطنين على مراكز الشباب بالدقهلية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، والتي يجرى تنفيذها، في إطار مبادرة العيد «أحلى بمراكز الشباب»، والتي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بفتح مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أمام المواطنين مجانا.

وتتضمن فعاليات المبادرة، في اليوم الأول الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، وتشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من نزول حمامات السباحة وملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

تنفيذ فعاليات المبادرة على مستوى 19 إدارة فرعية

وتابعت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، تنفيذ فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب على مستوى 19 إدارة فرعية في محافظة الدقهلية، وتقديم الأنشطة كافة والخدمات للنشء والشباب والمواطنين، خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، لكى يستفيدوا من أنشطة مراكز الشباب على مستوى قرى ومدن المحافظة، وعمل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة تنفيذ المبادرة على مستوى مراكز الشباب بالإدارات الفرعية، ورصد كل ما يحدث في مراكز الشباب.

وبحسب البيان، جاءت تنفيذ فعاليات اليوم الثالث من أيام عيد الأضحي المبارك، في إطار المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان «العيد أحلى بمراكز الشباب»، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ويجرى تنفيذها بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، احتفالا بالعيد، وفتح مراكز الشباب أمام المواطنين للمشاركة في الأنشطة والفعاليات بمراكز الشباب.