تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من شوارع الزقازيق

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية أولا بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، والوقوف على معدلات أداء ونسب تنفيذ أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة.

محافظ الشرقية يتفقد شوارع مدينة الزقازيق

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع القومية وامتداد شوارع المشير أحمد إسماعيل وطلبة عويضة وطريق مصرف «أكوا»، والتي تشهد أعمال رصف وتوسعة تماشيا مع خطه التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الرصف

وشدد المحافظ على شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، بمتابعة الشركات المسند لها أعمال الرصف والتطوير، وإلزامها بالجدول الزمني المحدد لسرعه الانتهاء من الأعمال وتهيئه الشوارع أمام حركه السيارات والمارة.

وخلال جولته بشوارع المدينة، حرص المحافظ على تهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، وتعرف منهم على مقترحاتهم نحو أعمال التطوير الجارية بالمدينة، واستمع لمشاكلهم على الطبيعة موجهاً رئيس الحي بفحصها وتلبيتها فوراً في إطار الإمكانات المتاحة.

وكلّف محافظ الشرقية رئيس حي ثان باستمرار تكثيف حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع ومحيط الحدائق والمتنزهات، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لقضاء إجازة العيد، مع المتابعة المستمرة لأصحاب المحال التجارية، وإلزامهم بمواعيد الغلق المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.