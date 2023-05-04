تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف بمحور التسعين الجنوبي بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع منسوب الرصف بمحور التسعين الجنوبي للقادم من الطريق الدائري تجاه محور محمد نجيب أمام الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وأمام المستشفي الجوي التخصصي الأمر الذي يستلزم غلق كلي لمحور التسعين الجنوبي أمام حركة المرور للقادم من الطريق الدائري تجاه محور محمد نجيب في الوصلة من مدخل الشويفات «أمام بنك بلوم مصر»، وحتى ميدان عبد المنعم رياض وذلك اعتباراً من الساعة 12 صباحاً يوم الخميس الموافق 4/5/2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد الموافق 7/5/2023 على أن يتم إعادة الشيء لأصله.

تحويلات للقادم من الطريق الدائري

ويستلزم رفع الأعمال إجراء تحويل مروري للقادم من الطريق الدائري تجاه محور محمد نجيب يسلك يميناً مدخل الشويفات «شارع الأمل» فيساراً شارع إخناتون فيسارا محور 79 من ميدان الحمد فيساراً محور طلعت حرب من ميدان حسن فتحي «فاطمة الشربتلي» تجاه محور التسعين الجنوبي.

تعيين الخدمات المرورية اللازمة

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.