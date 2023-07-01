مدير العلاقات العامة بمصيف بلطيم: نسبة الإشغالات في العيد تجاوزت 101%

شهد مصيف بلطيم اليوم، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، زحامًا شديدًا في جميع الشواطئ، وذلك للاستمتاع بالهواء النقي وفرحة وبهجة العيد مع الأسر والأقارب من ربوع محافظات الجمهورية كافة.

زحام كبير في مصيف بلطيم خلال العيد

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة بمصيف بلطيم في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ نسبة الإشغالات بالمصيف خلال عيد الأضحى، قد تخطت حاجز 101%، إذ يقطن المواطنون في الشاليهات، الشقق السكنية والفيلات، بينما ينتظر المئات على الشواطئ حتى يغادر بعض المصطافين الذين قد قضوا عطلة العيد، وذلك لشغل أماكنهم المصيفية، مشيرًا إلى أنّ المصيف يمتاز بالهدوء والراحة والأمان، كما تتوافر به جميع الخدمات، علاوة على توافر أماكن ترفيهية ورحلات متنوعة للمصطافين.

حالة الطقس اليوم ورفع الرايات الصفراء

يذكر أنّ هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت أنّ سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ اليوم، بلغت نحو 23كم/ساعة، وفرص سقوط الأمطار 0%، والرطوبة 34%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 34 درجة مئوية، والصغرى 21.

وحذرت إدارة المصيف، من عدم الاستحمام بالمناطق التي ترفع عليها الرايات الصفراء، كونها تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في سرعة الرياح والأمواج، كما ينتشر نحو 100 منقذ بحري على شواطئ مصيف بلطيم الـ6، بهدف حماية المواطنين حال حدوث أي حالات غرق.