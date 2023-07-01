«التعليم» تكشف عن لينك تحويلات المدارس.. النتيجة بعد أسبوع من التسجيل

كشفت المديريات التعليمية، عن لينك تحويلات المدارس، وتفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات ومن المحافظات إلى المدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات، والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة شهر وحتى 31 يوليو الجاري.

لينك تحويلات المدارس بالقاهرة

وحددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لينك تحويلات المدارس، حيث تتم التحويلات المدرسية إلكترونيا فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «رياض الأطفال KG2، والتعليم الأساسي، والثانوي العام» ولا يعتد بالتحويل الورقي يدويا إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ ولي الأمر عليه متابعة نتيجة التحويلات بين المدارس، من خلال الدخول إلى الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة، سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب، مشيرا إلى أنّه حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

وحذّرت مديرية التعليم بالقاهرة، عبر موقعها الرسمي، من جمع أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى أثناء التقدم للمدرسة لقبول الطلاب أو تقديم الأوراق المطلوبة.

لينك تحويلات المدارس بالجيزة

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لينك تحويلات المدارس 2023 بالقاهرة لجميع المراحل التعليمية «رياض الأطفال KG2، والتعليم الأساسي، والثانوي العام»، مشيرا إلى أنّ التقديم بطلب واحد فقط ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنّه يمكن تعديل طلبات التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية لغات حتى نهاية مدة التقدم 31 يوليو 2023 على الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالجيزة.