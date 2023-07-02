إحالة المتهم بسرقة حنفيات مسجد في حلوان للمحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بسرقة حنفيات مسجد في منطقة حلوان إلى المحاكمة الجنائية.

مقطع فيديو متداول

وكانت الأجهزة الأمنية، كشفت في وقت سابق، ملابسات مقطع فيديو مُتداول على فيس بوك، تضمّن استغاثة من إمام مسجد في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد، وتم القبض على المتهم.

القبض على المتهم

وجرى تداول الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وتضمّن استغاثة إمام مسجد كائن بمنطقة حلوان في القاهرة لسرقة بعض الأشياء من داخل المسجد، فتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مُرتكب الواقعة.

وبعد الانتقال والفحص والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مُسجل جنائيًا، ويقيم في دائرة القسم، وتبيّن أنّه سرق عددا من المواسير النحاسية الخاصة بتكييفات المسجد، وعدد من حنفيات المياه.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

أما عن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، فقال المحامي والخبير القانوني محمد ثابت، خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ عقوبته ستصل إلى الحبس حسب ما نصت المادتين 317 و318 من قانون العقوبات، لأن وقائع السرقة لم تقترن بظروف مشددة.