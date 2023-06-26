الذكاء الاصطناعي في خدمة الحجاج.. معلومات دقيقة عن المشاعر والطقس (صور)

تستخدم المملكة العربية السعودية في موسم الحج هذا العام، مجموعة من التقنيات الذكية لتقديم خدمات متميزة للحجاج، الذين بدأوا اليوم التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية.

تنويع التقنيات التي تستخدمها المملكة العربية السعودية

والتقنيات التي تستخدمها المملكة العربية السعودية في موسم الحج لهذا العام، تتنوع بين فحص الطرق وتقديم الرعاية الطبية، وتوفير معلومات دقيقة حول الشعائر والخدمات الصحية الافتراضية، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، 10 محطات رصد متنقلة في منطقة المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، لتعزيز قدراته في توفير بيانات دقيقة حول الأحوال الجوية والتنبؤات المتوقعة، وذلك بتحسين دقة التنبؤات وزيادة التغطية الجغرافية لخدمات الأرصاد، كما سيتم مراقبة الأجواء لمكة والمدينة والمشاعر على مدار الساعة، ومراقبة الطرق والمنافذ والمطارات في المنطقة.

طائرات «الدرون» لفحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة

وأعلنت الهيئة العامة للطرق، أنّها ستستخدم طائرات الدرون لفحص وتقييم شبكة الطرق في المشاعر المقدسة، بهدف التأكد من سلامة الطرق وجودتها عن طريق رصد حراري يمكن استخدامه أيضاً لفحص الجسور بشكل آلي، كما استخدمت الهيئة أيضاً تقنيات المسح والتقييم لاتخاذ القرارات الملائمة في هذا الصدد.

استخدم «طمية» المركبة الإسعافية البرمائية والتي تم تصميمها بمواصفات نوعية لخدمة الحجاج في التضاريس الوعرة والتي يصعب الوصول إليها عن طريق السيارات الإسعاف العادية.

وتمتاز هذه المركبة بالقدرة على التحكم في ضغط الهواء في إطاراتها، ما يساعدها على تجاوز جميع أنواع عقبات التضاريس، كما يمكن لـ«طمية» أن تنقل مريضين و6 أشخاص آخرين، إضافة إلى سائق المركبة، التي جرى تجهيزها بأحدث التقنيات للإسعاف وإخلاء المصابين، بما في ذلك الأضواء الاستطلاعية والكاميرات المتطورة التي يمكن للسائق استخدامها لمشاهدة الأماكن في ظروف الإضاءة المنخفضة.

انطلاق أولى رحلات القطار التشغيلية

وانطلقت أولى رحلات القطار التشغيلية لموسم الحج هذا العام، لنقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، عرفات ومنى ومزدلفة، ويتميز قطار المشاعر بأنّه كهربائي ولا يصدر أي انبعاثات كربونية، ويحل محل 50 ألف حافلة تعمل بالوقود.

ويمكن للقطار السير بسرعة تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة، ويمكنه نقل 3 آلاف شخص في كل رحلة، وجرى نقل مليون و350 ألف راكب في موسم الحج عام 2022، بينما في عام 2019 مليونين و300 ألف راكب.