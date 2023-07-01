خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة 2023.. إليك التفاصيل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة 2023 الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، والذي بدأ اليوم 1 يوليو ولمدة شهر على الموقع الرسمي للمديرية، مشيرا إلى أنه من حق ولي الأمر التقدم بطلب تحويل واحد فقط.

خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة 2023

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، خطوات التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة 2023 وهي كالتالي:

- الدخول على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس في الجيزة 2023.

- إدخال الرقم القومي للطفل ويتم تسجيل الرقم القومي للطفل من واقع شهادة الميلاد.

- كتابة اسم الطفل.

- اختيار النوع «ذكر - أنثى».

- كتابة العنوان.

- إدخال التليفون ويتم كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية فقط.

- اختيار نوع التحويل «داخل الإدارة - خارج الإدارة - خارج المحافظة».

- اختيار المحافظة المحول منها.

- الإدارة المحول منها.

- اختيار التبعية المحول منها «رسمي عربي - رسمي لغات - خاص عربي - خاص لغات - أزهري عربي - أزهري لغات - عائد - الطفولة المبكرة».

- كتابة المدرسة المحول منها.

- اختيار المرحلة «رياض الأطفال - الابتدائي - الإعدادي - الثانوي».

- الصف الدراسي المنقول إليه الطالب.

- مجموع الطالب «كتابة المجموع رقم وليس نسبة أو أحرف ومن مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي اكتب رقم 1».

- الإدارة المراد التحويل إليها.

- التبعية المراد التحويل إليها «رسمي عرب - رسمي لغات».

- الرغبة الأولى.

- له إخوة بالمدرسة.

- الرغبة الثانية.

- له إخوة بالمدرسة.

- بعد تسجيل البيانات يجب الضغط على زر الحفظ.

نتيجة التحويلات بين المدارس 2023

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة التحويلات بعد منتصف أغسطس أو الاستعلام من خلال لجان التحويلات بالإدارة التعليمية التي تم التقدم إليها.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنه يمكن تعديل طلبات التحويل بين المدارس الرسمية والرسمية لغات حتى نهاية مدة التقدم 31 يوليو 2023 على الموقع الرسمي لمديرية التعليم بالجيزة.