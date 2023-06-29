خطة لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف في القاهرة باستخدام «الذكاء الاصطناعي»

تسعى محافظة القاهرة إلى توفير مياه نظيفة لجميع قاطني المحافظة وتوفير شبكات للصرف الصحي قادرة على استيعاب الزيادة السكانية المطردة وتقديم خدمة آمنة ومتميزة.

وفي هذا الإطار، دشنت المحافظة مجموعة من المشروعات مزمع تنفيذها خلال الخطة الخمسية لرفع كفاءة شبكات المياه الصالحة للشرب وإحلال وتجديد وتركيب مواسير أقطار مختلفة وتجديد خطوط الصرف القديمة والمتهالكة وإصلاح الهبوط الأرضي الطارئ والخطوط المكسورة وذلك وفق خطة المحافظة، كالتالي:

خدمات المواطنين

- تنفيذ مشروعات لرفع كفاءة شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي مع التأكد من استدامة الخدمة للمواطن.

- تنفيذ مشروعات من شأنها تطوير منظومة مياه الشرب واستخدام تقنيات حديثة في الذكاء الاصطناعي وتقليل تكلفة إنشاء نظم المراقبة والمتابعة.

- مشروع استرجاع مياه الروبة ومياه غسيل المرشحات لتصبح ماه صالحة للشرب.

- مشروع ربط قواعد بيانات قطاع التخطيط بقطاع المعامل وقطاع التشغيل والصيانة للشبكات وقطاع التوعية والإعلام.

- مشروع المراقبة المستمرة للتغيرات التي تحدث لمنظومة مياه الشرب.

- مشروع تنفيذ متحكم لتشغيل منظومة المياه باستخدام الذكاء الصناعي.

رؤية محافظة القاهرة لتحسين الشبكات

- تبني خطة للموارد المائية لتنمية وإدارة الموارد المتاحة لديها وتعتمد بالأساس على مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع ووضع خطة محكمة تشمل الاجراءات اللازمة للتعامل مع مشكلة نوعية المياه والمحافظة عليها من التلوث.

- تنفيذ مشروعات لتحسين ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي لاستيعاب الزيادة السكانية مع التأكد من استدامة الخدمة للمواطن خلال الفترة المستقبلية.