لخدمة الحجاج وراحتهم.. استخدام الذكاء الاصطناعي في طواف الإفاضة

بدأ المسجد الحرام، اليوم، في استقبال حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الإفاضة، وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمكانياتها وطاقاتها لتقديم خدمات مميزة للحجاج أثناء طواف الإفاضة.

ومن أهم الخدمات المميزة للحجاج أثناء طواف الإفاضة التالي:

- استخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدة في مهمات التعقيم، حيث يقوم 11 روبوتًا بالعمل لمدة 8 ساعات بشكل آلي على تطهير المكان، وفقًا لخريطة معدة مسبقًا.

- وضع مراقبين على بوابات المسجد الحرام لتوجيه الحجاج وتفادي حدوث الازدحام.

- استخدام 20 جهازًا روبوت من طراز «بايوكير» لتعقيم الهواء والأسطح بالبخار الجاف، بمعدل يصل إلى 1000 متر مربع في الساعة.

20 جهاز تعقيم ضبابي لتنظيف الأماكن

- تجهيز طواف الإفاضة بالمزيد من التقنيات لتعقيم المكان، إذ يتوفر 20 جهازًا «تعقيم ضبابي» لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الأسقف.

- تهيئة المصليات وتجهيزها بخدمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك القلم القارئ ومصاحف «برايل».

4 آلاف عامل يغسلون المسجد الحرام 10 مرات يومياً

- استخدام 600 جهاز آلي لتعقيم الأيدي، والذي يعمل بميزة عدم التلامس، بالإضافة إلى 9000 عربة عادية وكهربائية متصلة ومشغلة بتطبيق «تنقل» لزيادة عمليات التعقيم وتنظيم مهام دافعي العربات.

- 4 آلاف عامل يقوم بغسل المسجد الحرام 10 مرات يومياً ويتم مراقبتهم من قبل المشرفين.

- تجهيز 7000 عبوة من ماء زمزم وتوزيعها على المصلين في المسجد الحرام من قبل 800 عامل.

- إجراء اختبارات للتأكد من جاهزية أنظمة الصوت والطاقة وإنذار الحريق ووحدات التكييف في المسجد الحرام، وقياس درجة الحرارة في المصليات للتأكد من كفاءة التبريد وضمان توافقها مع درجات الحرارة الخارجية.