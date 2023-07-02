حبس عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ومخدرات في القاهرة.. قانوني يوضح العقوبة

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بحيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية المتنوعة بدائرة قسم شرطة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المحدد.

البداية.. بلاغ

وكانت قوة من مباحث قسم شرطة بدر، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على أحد الأشخاص مطلوب القبض عليه للتنفيذ عليه في عدد 3 قضايا «سلاح، مخدرات، سرقة»، وذلك أثناء تردده على دائرة القسم مستقلًا سيارة «مُبلغ بسرقتها».

كمية من المواد المخدرة والأسلحة

وأثناء القبض على المتهم عُثر بحوزته على «طبنجة، بندقية آلية، كمية من الطلقة النارية مختلفة الأعيرة، 2 خزينة، 4 هواتف محمولة، كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالي، سلاح أبيض مطواة».

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، والأسلحة النارية والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطه الإجرامي وفرض السيطرة، والمبلغ المالي من حصيلة نشاط تجارته، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه بسهولة، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

ومن جانبه يقول المحامي محمود عبدالله إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.