فنادق الغردق «كاملة العدد» في عطلة عيد الأضحى (صور)

شهدت فنادق الغردقة، إقبالا كبيرا من رواد ونزلاء السياحة الداخلية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وتخطت نسبة الإشغالات في عدد من الفنادق حاجز 90%، ورفعت بعضها شعار كامل العدد، بسبب الإقبال على الحجوزات لقضاء إجازة العيد بفنادق الغردقة.

مهرجان اللحوم والمشويات

واستقبلت فنادق الغردقة، الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية من المصريين والعرب باحتفالات العيد، وتقديم العروض والمهرجانات وحفلات متنوعة ومهرجان اللحوم والمشويات وعروض موسيقية وحفلات ليلية في جو من البهجة والسرور والسعادة في أجواء عيد الأضحى المبارك.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في العيد

وكشف سعيد العتيق عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، عن الإقبال الكبير على فنادق الغردقة من رواد السياحة الداخلية في إجازة عيد الأضحى هذا العام؛ مما أدى إلى رفع نسبة الإشغالات بالفنادق والتي وصلت بعدد من الفنادق إلى 90% تزامنا مع ارتفاع حركة السياحة الخارجية من مختلف الجنسيات الأجنبية من.

أكلات شعبيه للاحتفال بالعيد

وأضاف خالد الصغير مدير الأغذية ومشروبات بفنادق الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق حرصت على عمل بوفيه خاص لاحتفالات عيد الأضحى وتقديم وجبات الفتة واللحوم الحمراء وحفلات الشواء المختلفة كمظهر من مظاهر العيد.

كما شهدت شواطئ العائلات بالغردقة، تزاحمًا كبيرًا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، إذ توافد الآلاف من المصطافين، وتشترط تلك الشواطئ دخول الأسر فقط، وممنوع دخول الشباب والرجال بمفردهم.

شواطئ العائلات استقبلت 30 ألف زائر خلال العيد

وقال أشرف فؤاد، مدير شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ شواطئ منتجع العائلات والعائلات 1 و2، شهدت توافد الآلاف من المصطافين لقضاء إجازة العيد، لافتًا إلى استقبال نحو 30 ألف شخص حتى الآن.

وتعد العائلات من أكبر الشواطئ العامة بالغردقة، وتخضع لإشراف محافظة البحر الأحمر، والدخول مجانا للأعضاء، ورسم الدخول لغير العضو 50 جنيهًا بمنتجع العائلات، و20 جنيهًا لشاطئي العائلات 1و2.