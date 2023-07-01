انخفاض أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وعيار 18 بـ1959 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في منتصف التداولات المسائية اليوم السبت، مقارنًة بأسعار نهاية التعاملات الصباحية، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون»، لتداول الذهب.

وسجل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، حيث وصل سعر الجرام لنحو 2285 جنيه، مقابل 2295 جنيها في تعاملات الصباح.

أسعار الذهب الآن

وجاءت أسعار الذهب في الصاغة المصرية الآن، كما يلي: «2611 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 21 بسعر 2285 جنيها، وعيار 18 بسعر 1959 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و280 جنيه».