أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم السبت.. عيار 21 بـ2295 جنيها

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي منذ بداية تعاملات اليوم السبت 1 يوليو، عند 2295 جنيها للجرام عيار 21، و2623 جنيها لعيار 24، بعد فترة من تقلبات المعدن الأصفر في الأسعار.

أسعار الذهب اليوم

وجاء سعر الذهب اليوم 1-7-2023 في محلات الصاغة المصرية الآن بـ2623 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، والذهب عيار 21 بسعر 2295 جنيها، والذهب عيار 18 بسعر 1967 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 18 ألفًا و360 جنيه.

واستقرت أسعار الذهب منذ تعاملات أمس وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، حيث انخفضت أمس الأول ثم ارتفعت.

سعر الذهب العالمي اليوم

وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب العالمية المزيد من خسائرها خلال هذه اللحظات الأخيرة من تعاملات الجمعة، بعد صدور بيانات وتصريحات من رئيس الفيدرالي الأمريكي والتي أكدت اتجاه البنك لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما عزّز قوة الدولار، حيث حقق خسائر خلال الثلاث الشهور الأخيرة بشكل كبير لينهي الربع الثاني من العام على انخفاض كبير وملحوظ.