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أيهما أفضل في الاستثمار الجنيه الذهب أم السبائك؟.. سكرتير الشعبة السابق يجيب

كتب:

رحاب عبدالراضي
07:43 ص | السبت 01 يوليو 2023
السبائك الذهب

السبائك الذهب

يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار والادخار منذ أقدم العصور، ولكن يقع الكثيرون في حيرة عند اتخاذ ذلك القرار، ويتساءلون عن الأفضل عند الشراء الجنيه أم السبائك.

حول هذا الأمر، أشار نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب السابق، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هناك زيادة في المبيعات الفترة الأخيرة على الذهب، وتحديدًا على الجنيهات والسبائك الذهبية نظرًا لأنها أقل في المصنعية مقارنة بالأعيرة الأخرى.

نصائح لشراء الذهب

ويرى نادي، أن السبائك والجنيه يتساويان في الحفاظ على الأموال عند الادخار وعدم دفع كثير من الرسوم كمصنعية، ويجب أن يقرر الشخص ما يناسبه بقدر ما يمتلكه من أموال فإذا كان يمتلك قدرا كبير يمكنه شرائك السبائك بمختلف الاوزان التي تناسبه.

وقال نجيب، إن الأهم عند الادخار أو الاستثمار هو شراء الذهب من أماكن موثوق بها  مع الحصول على الفاتورة، وأن تكون حاملة للدمغة.

أسعار الذهب اليوم

الجنيه الذهب بيع 18,200جنيه، وكشراء بلغ نحو 18,360جنيهًا.

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو  2,600 جنيهًا بيع، و 2,623 جنيهًا كشراء.

سجل عيار 21 إلى نحو  2,275  جنيهًا للبيع، و2,295 جنيهًا للشراء.

سجل عيار 18 نحو 1,950 جنيه للبيع، و 1,967 جنيهًا للشراء.

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بقلم رحاب عبدالراضي