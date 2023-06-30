عاجل.. تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية على التوالي اليوم الجمعة

سجلت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، تراجعًا ملحوظًا للمرة الثانية على التوالي بقيمة 5 جنيهات لعيار 21 الأكثر مبيعا، إذ هبطت الأسعار في بداية التعاملات بنحو 20 جنيها؛ لتسجل نحو 25 جنيهًا هبوطًا على مدار اليوم، وذلك داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في منتصف تعاملات اليوم نحو 2275 جنيها بعد أن وصل في بداية التعاملات إلى 2280 جنيها، كما يبلغ عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2600 جنيه بدلا من 2606 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم 1950 جنيها للشراء بعد أن سجل صباحا 1954 جنية فيما يسجل جرام الذهب عيار 14 الآن 1517 جنيها بدلا من 1520 جنيها كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة 1300 جنيها بدلا من 1303 جنيهات للشراء.

سعر جنيه الذهب

كما هبطت سعر جنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم وذلك للمرة الثانية بعد أن تراجع في بداية التعاملات ليسجل الأن 18200 بعد أن وصل صباحا إلى 18240 جنيها للشراء فيما تسجل الأونصة 80860 جنيها بدلا من 81038 جنيهًا.