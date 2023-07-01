أسعار الذهب اليوم السبت 1-7-2023 في مصر.. عيار 21 يسجل 2275 جنيها

تشهد أسعار الذهب اليوم السبت 1-7-2023 في مصر هدوء داخل محلات الصاغة، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار أمس الجمعة مرتين على مدار اليوم بنحو 25 جنيهًا وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرت.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أن أسعار الذهب اليوم السبت 1-7-2023 في مصر تسجل 2275 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر تداولاً فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة 2600 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة 1950 جنيها للشراء وعيار 22 يبلغ الأن 2383 جنيها.

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في بداية تعاملات اليوم 1517 جنيها للشراء وعيار 12 يسجل 1300 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جينة الذهب اليوم السبت داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يسجل 18200 جنيها للشراء ويبلغ سعر الأونصة 80860 جنيها.