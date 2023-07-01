داعية إسلامي يفسر عبر قناة الناس الآية الكريمة «إن الله لا يحب الفرحين»

نشرت قناة «الناس»، فيديو قصير «ريلز» عبر صفحتها على فيس بوك، للشيخ أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، تحت عنوان «الشيخ أحمد سيف الدين يفسر قول الله تعالى (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ)».

تفسير الآية الكريمة

وقال الشيخ أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، إنّ الله عز وجل حذّرنا من الفرح الذي يحمل نوعا من الكِبر والجحود لنعمة الله سبحانه وتعالى، لذلك قال في سورة القصص على لسان الصالحين الذي كانوا حول قارون: «لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ».

وأضاف «سيف الدين»، عبر قناة الناس، أنّ الفرح المقصود في الآية سالفة الذكر هو الفرح الذي كان يعيشه قارون، إذ كان لا يحمل شكرا لله عز وجل، ويرى أنّ كل ما يحدث له نتيجة اجتهاده وعلمه وعمله ولا يرى فضل ونعمة رب العالمين عليه، متابعا: «زي ما بنقول في اللغة الدارجة فرحان بنفسه».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.