عالم بالأزهر لـ«قناة الناس»: هذه الأعمال الأحب إلى الله خلال أيام التشريق

قال الدكتور عصام الروبي، عالم بالأزهر الشريف، إنَّ أيام التشريق وصفت في القرآن والسنة بأنها «أيام خير وبركة وبر ووفاء وأيام ذكر وأكل وشرب»، وفي قوله تعالى «واذكروا الله في أيام معدودات».

الروبي: أفضل الأعمال المستحبة خلال الأيام المعدودات

وأضاف «الروبي» خلال تقديمه برنامج «آيات بينات» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ أفضل الأعمال المستحبة خلال الأيام المعدودات التي تلي يوم النحر، ذكر الله حتى لو لم يكن المسلم من الحجاج، قائلاً: «الذكر للندب والإباحة وسنة وأمر طيب للحاج وغير الحاج».

شاركوا الحجاج في الذكر خلال هذه الأيام

وتابع العالم بالأزهر الشريف: «اذكروا الله أيها المسلمون الكرام سواء أديتم شعائر الحج أم لا.. شاركوا الحجاج في الذكر والعبادة من تهليل وتكبير وتعظيم وحمد لله في أيام لها عدد معين وهي 3 أيام لا تزيد عن هذا وهي أيام التشريق بحسب ما قاله أهل العلم، بخلاف يوم النحر وهو يوم عيد الأضحى البعيد عن الأيام المعدودات ويُسمى بيوم أعمال النحر أيضاً ».