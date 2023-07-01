«مصايف الإسكندرية» تحذر: شاطئ النخيل مغلق وممنوع نزول البحر

يعد شاطىء النخيل أحد أكبر شواطئ الإسكندرية من حيث المساحة، حيث يصل طول ساحل البحر به إلى 1800 متر، وقد تعرض للإغلاق لمدة ثلاث سنوات، وأطلق عليه «شاطىء الموت» نظراً لكثرة حالات الغرق به حتى أعيد طرح الشاطىء من خلال محافظة الإسكندرية، مع وضع اشتراطات أمان لإعادة فتحه وتشغليه، وبالفعل تم استئجار الشاطىء والعمل على تنفيذ هذه المعايير، وتوفير عمال إنقاذ وغطاسين وتجميل الشاطىء بما يتناسب مع مساحته.

الشاطئ مازال مغلقا

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن مستأجر الشاطىء منذ تسلمه وهو يعمل على قدم وساق لتنفيذ اشتراطات الأمان التي قررتها اللجنة، وبالفعل تم تنفيذ كل المطلوب حالياً، ووافقت المحافظة على بدء التشغيل بعد الحصول على الموافقات الأمنية، لأنها الأهم من ناحية تأمين حياة المواطنين، سواء على الشاطىء، أو داخل المياه، مضيفا «نحذر المواطنين من نزول البحر قبل إعلان افتتاح الشاطىء رسمياً».