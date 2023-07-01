«المرعشلي» تقدم أداء رائعًا للإنشودة الدينية «صلى الله على محمد» عبر قناة الناس

عرض برنامج «في حضرة المحبوب» المذاع عبر قناة الناس، سهرة في حب الحبيب المصطفى، من تقديم فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني والتي تتكون من 8 أعضاء.

أغنية «صلى الله على محمد»

وقدمت فرقة المرعشلي، حلقة إنشاد ديني بشكل متقن ورائع مؤدية أغنية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في الابتهالات الخاصة بهم: «صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلوا على الهادي تنجو من حرّ لظى ويزول الهمّ، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، شرّف مكة لما اتاها ثمّ النور علاها وعمّ، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، جذعُ النخل لطه شكى ذراعُ الشاة له كلّمْ، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، عينُ قتابة لا ننساها صارت تبصرُ اين وكمْ، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.