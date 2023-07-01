إقبال على حمام كليوباترا بمرسى مطروح في العيد.. يضم ممشى سياحي بطول 120 مترا

استقبلت المزارات السياحية في مرسى مطروح، المصطافين من مختلف مدن ومحافظات مصر، ابتهاجًا بعيد الأضحى المبارك، وشهد حمام كليوباترا إقبالًا من الزائرين والاستمتاع بالممشى الزجاجي، والتعرف على الحمام التاريخي، والتقاط الصور التذكارية على المناظر الطبيعية للصخور الضخمة التي شكلتها الأمواج، كما شهد شاطئ الغرام، توافد المواطنين عليه وزيارة صخرة ليلى مراد، وتمثال الفنانة الراحلة.

أين يقع حمام كليوباترا؟

ويقع حمام كليوباترا، 12 كيلو غرب مدينة مرسى مطروح، حسب صالح فتح الله، مدير شركة سياحة بمطروح، على البحر الكبير في طريق شاطئ الغرام، ويعد من أجمل مزارات مرسى مطروح السياحية، ويستقبل الرحلات من الفنادق والقرى السياحية، سواء مصريين أو أجانب من دول أوروبا.

وتتوافر وسائل المواصلات التي تنقل الزائرين من موقف كليوباترا والغرام، أمام محكمة مرسى مطروح القديمة، وسط المدينة من أتوبيسات مشروع نقل الركاب التابع للمحافظة، وسيارات السرفيس الأجرة، وسيارات التاكسي على مدار الساعة، مما يسهل نقل أعداد كبيرة إلى المزار يوميًا.

تفاصيل حمام كليوباترا

ويضم حمام كليوباترا، تمثالًا لملكة مصر من خارج الحمام، جرى وضعة منذ تطوير المزار في عام 2017، وبوابة كبيرة، وممر صخري للمشاة، بطول 1000 متر، وبازارات لبيع منتجات مطروح من الصناعات اليدوية، وكافتيريا، وممشى زجاجي بطول 120 مترًا حتى الحمام من الداخل، وهو عبارة عن صخرة ضخمة، لها باب من الأمام وتقع على شاطئ البحر، وبها فتحتان إحداهما تتدفق منها المياه، وتدخل الحمام وتخرج من فتحه أخرى مواجهة لها من الناحية المقابلة، حسب ما أوضحه محمد خليفة مرشد سياحي بمطروح في حديثه لـ«الوطن».

إقبال على حمام كليوباترا بمطروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، أنّ مطروح تشهد إقبالًا كبيرًا على جميع المزارات السياحية من المصطافين في العيد، ومنها حمام كليوباترا، الذي يعد من أشهر معالمها، في ظل الخدمات التي توفرها المحافظة للزائرين، في جميع المزارات والشواطئ.