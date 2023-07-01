الأشقاء الثلاثة رحلوا في العيد.. ارتفاع ضحايا حادث الإسماعيلية إلى 3 وفيات

ارتفع عدد وفيات حادث الإسماعيلية، اليوم السبت، إلى 3 أشخاص، بعد وفاة شقيقين في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال وجودهما في مستشفى فايد التخصصي، متأثرين باصابتهما بإصابات خطيرة.

وأكدت مصادر طبية مسؤولة بمستشفى فايد التخصصي في الإسماعيلية، وفاة حسن محمد الطوخي، 45 سنة، وعبد الفتاح محمد الطوخي، 50 سنة، جراء إصابتهما بنزيف داخلي، ووجودهما في العناية المركزة، خلال الأيام القليلة الماضية.

مصادر طبية: المتوفيان وصلا في حالة حرجة

وقالت المصادر الطبية لـ«الوطن»، إن الضحايا ضمن 16 مصابا في حادث الإسماعيلية، جراء انقلاب سيارة ربع نقل على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي، أول أيام عيد الأضحى، قرب قرية سرابيوم التابعة لمركز فايد.

وأوضحت المصادر أن المصابين وصلا في حالة حرجة إلى قسم الطوارئ، مصابين بنزيف داخلي، بينهم شخص في غيبوبة تامة وتوقف في عضلة القلب والتنفس، وجرى التعامل معه في غرفة الإنعاش، وإعادة نبضات القلب مرة أخرى، إلا أنه جرى احتجازهما في غرفة العناية المركزة.

وأشارت المصادر إلى أن 8 أشخاص ضمن المصابين في الحادث كانوا في حالة صحية غير مستقرة، ودخلوا غرف العمليات، وجرى حجزهم في العناية المركزة، لحين استقرار حالتهم الصحية.

تفاصيل الحادث

ولقي شخص مصرعه مساء الأربعاء الماضي، ويدعى أحمد محمد الطوخي، في الحادث الذي وقع على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وأصيب 16 آخرين من أسرة واحدة، بينهم عدد كبير من الأطفال، نقلوا جميعا إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر انقلاب سيارة ربع نقل أمام شركة الدواجن بسرابيوم، تحمل لوحات رقم «ط ص أ 3895»، عن إصابة 16 شخصا، نقلهم مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ13 سيارة من مكان الحادث إلى مستشفى فايد التخصصي.