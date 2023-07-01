إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج

تباشر الجهات المختصة التحقيق في حادث تصادم على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، عقب اختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص، نتج عن التصادم إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعي لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي، يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ومتفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة «كارو».

أسماء المصابين في الحادث

وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج، ما أدى إلى إصابة 5 تبين أنهم «أحمد . م . خ» 36 عاما، و«أمين . م . أ» 20 عاما، و«كريم . م . أ» 10 عاما، و«إسلام . س . ع» 19 عاما، و«محمد . أ . خ» 10 أعوام، مصابين بكسور في الساق وجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.