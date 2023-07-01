«المعلمين»: مدير مدرسة المنيا لا يعمل في موقع بناء وتوفي بأزمة قلبية حادة

كشفت نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، حقيقة وفاة مدير مدرسة في المنيا، أثناء عمله الإضافي في البناء، لعدم قدرته على الإنفاق على أسرته، وتلقيه مساعدات مالية من عدّة أشخاص لإعانته على الحياة، موضحة أنّ المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنّ المعلم الراحل توفي نتيجة أزمة قلبية حادة، وليس في موقع بناء.

وكلف نقيب المعلمين، بحسب بيان عن النقابة، بتشكيل وفد من النقابة لمساندة أسرة المعلم في مصابهم الأليم واستيضاح الحقيقة، واتجه وفد من النقابة الفرعية للمعلمين في المنيا، لتقديم العزاء إلى أسرة الراحل.

ترأس الوفد، حامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة وأمين النقابة الفرعية في المنيا، يرافقه الدكتور علي عبدالسلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية ورئيس اللجنة النقابية لمعلمي بندر المنيا، وحمادة النقيب، رئيس فرعية المعلمين بملوى، ومؤمن الخطيب، رئيس اللجنة النقابية لمعلمي مركز المنيا، ومحمد طه عثمانـ أمين صندوق لجنة المركز، ومؤمن محمد محمد خلاف، أمين لجنة المركز، وإسماعيل عرفات عضو لجنة المركز.