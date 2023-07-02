المنتج إيهاب منير: نتعاون مع 13 نجما في فيلم «أصل الحكاية»

كشف المنتج إيهاب منير، أسباب تعاونه مع المخرج محمد أمين، في أولى أعمال «بيست ميديا» في السينما، من خلال فيلم «أصل الحكاية» الذي انطلق تصويره مؤخرًا، موضحًا أنّ «الشركة كانت لديها مجموعة من الاختيارات وعروض والتي نشرف بالتعامل معهم، لكن وقع الاختيار على المخرج محمد أمين، كونه يُقدم موضوعات فنية ذات أبعاد مميزة جدًا وتخص المجتمع بشكلٍ كبير، لذلك كانت لدينا رغبة أنّ تكون أولى تجارب الشركة في الإنتاج السينمائي، تجربة مؤثرة».

منير: كان علينا أنّ نُقدم تجربة سينمائية قوية ومؤثرة

وقال إيهاب منير، في تصريحات لـ«الوطن»، «لدينا في فيلم أصل الحكاية 13 نجمًا ونجمة، وهذا يُعد رقمًا كبيرًا بالنسبة لأي شركة إنتاج، لكن كونه أول عمل للشركة، فكان علينا أنّ نُقدم تجربة سينمائية قوية ومؤثرة، تُعبر عن قوة المكان خلال الفترة المُقبلة».

يرى أنّ «معيار نجاح أي فيلم، يكون من خلال شباك التذاكر، لكن الممتع أكثر أنّ يكون العمل هادف، وعندما نُحقق المعادلة بين تصدر شباك التذاكر وتقديم عمل فني جيد، يكون ذلك شيء جيد».

موعد طرح فيلم أصل الحكاية

وأشار إلى أنّ الموعد المبدئي لطرح «أصل الحكاية» في دور العرض، سيكون في شهر يناير المُقبل، حال إنجاز التصوير، وفقًا للجداول والمواعيد.

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.