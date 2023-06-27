موعد طرح فيلم «أصل الحكاية» لـ خالد الصاوي في دور العرض

كشف المنتج إيهاب منير، عن موعد طرح فيلم «أصل الحكاية»، للمخرج محمد أمين، في دور العرض، والذي انطلق تصويره مؤخرًا، داخل أحد الاستدويوهات في الجيزة.

وقال منتج «أصل الحكاية»، لـ«الوطن»، إنّه من المُفترض طرح الفيلم في دور العرض، اعتبارًا من شهر يناير المُقبل، حال الانتهاء من التصوير، وفق جدول المواعيد الذي وُضع مُسبقًا، فمن المقرر إنجاز المشروع كاملًا خلال أسابيعٍ قليلة، مُعربًا عن آماله بأنّ ينال الفيلم إعجاب الجمهور، لاسيما وأنه يحمل قضية مجتمعية مهمة.

فيلم «أصل الحكاية» بطولة خالد الصاوي، شيري عادل، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، هالة فاخر واَخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

200 جنيه.. آخر تجارب محمد أمين السينمائية

وكانت آخر أعمال محمد أمين، فيلم 200 جنيه، الذي عُرض في السينمات في أغسطس 2021، بطولة عدد كبير من النجوم منهم: إسعاد يونس، وأحمد السقا، وليلى علوي، وغادة عادل، وأحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة.

يدور الفيلم حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، حيث السيدة عزيزة التي يسرق ابنها عنتر 200 جنيه من معاشها، ويتفق مع صديقه شيمي على اقتسامها، وتدور الدوائر ومعها ورقة 200 جنيه بين أكثر من شخص.