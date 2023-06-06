الفنان وائل ترك يشارك في فيلم «أصل الحكاية» لـ خالد الصاوي

انضم الفنان وائل ترك، إلى قائمة المُشاركين في فيلم «أصل الحكاية» بطولة الفنان خالد الصاوي، والذي انطلق تصويره قبل أيام، تمهيدًا لطرحه في دور العرض نهاية العام الجاري، بينما الموعد النهائي للعرض لم يُحدد بعد.

ويُجسد وائل ترك، خلال أحداث فيلم أصل الحكاية، شخصية السفير المصري في إنجلترا، ومن المُقرر استئناف تصوير بقية مشاهده، خلال الأيام القليلة المُقبلة.

فيلم أصل الحكاية، يُشارك في بطولته بجانب الفنان خالد الصاوي، كل من شيري عادل، وبيومي فؤاد، وهالة فاخر وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد أمين، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

وفي سياق آخر، يُشارك وائل ترك في سلسلة «الأعيان» المُقرر عرضها عبر القناة الوثائقية، خلال الأيام المُقبلة، حيث يُشارك في بطولة الجزء الثاني من تلك السلسلة الوثائقية.

وشارك مؤخرًا في فيلم «اتنين للإيجار» بطولة الثنائي محمد ثروت وبيومي فؤاد، حيث تدور أحداث العمل في إطار كوميدي، يبحث العاطلان صفيحة وحمادة عن فرصة عمل مناسبة لكسب قوت يومهما، ويقرران عرض أنفسهم للإيجار على من يدفع لهما لتلبية مطالبه كوسيلة لكسب الرزق.

وشارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل ضرب نار، بطولة الثنائي ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.