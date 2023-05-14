«طمع وسكين».. كيف نفذ «جزار أكتوبر» جريمته في حق سيدة وابنتها؟

تغلب الشيطان على عقله وصوّر له أن السيدة التي كان يقطن في منزلها لفترة ويستأجر شقة لديها تملك من المال ما يجعله يعيش ميسور الحال، فأعد مخططًا في ذهنه وعقد العزم على تنفيذه.

مخطط المتهم لارتكاب الجريمة

قبل وقوع الجريمة بيوم خطط المتهم الذي يعمل «جزارًا» للسطو على المجني عليها التي تقطن في منطقة أكتوبر برفقة ابنتها، فأعد بين طيات ملابسه سلاح أبيض «سكين»، وما أن دلف إلى داخل المسكن وأخذ يعث فيه فسادًا باحثًا عن الأموال، حتي ظهرت أمامه ضحيته الأولى فأصابه الارتباك حينما سألته عن سبب وجوده.

صراخ المجني عليها

وما أن شرعت المجني عليها في الصراخ حتي سدد لها المتهم بسلاحه الأبيض طعنة نافذة أردتها قتيلة غارقة في دمائها، ومن إحدى غرف الشقة تخرج نجلتها على مصدر الصوت فتجد الجاني حاملًا في يده سلاح ووالدتها مُلقاة على الأرض حتي لحقت بها.

بعثرة في محتويات الشقة

بذات السلاح الذي كان يحمله المتهم سدد لنجلة المجني عليها هي الأخرى ضربة أردتها غارقة في دمائها، وأخذ يبعثر محتويات الشقة حتى عثر على مبلغ مالي، وأخذ ما يمكنه حمله ويستطيع بيعه، وفر هاربًا من مكان الجريمة.

استقل المتهم سيارة من مكان جريمته في أكتوبر متجهًا إلى منطقة رمسيس ومنها إلى محافظة الإسكندرية حتي يتمكّن من الاختباء ويُبعد الشبهات عنه، ولكن صحوة الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد فتمكنت من تحديد هويته وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم القبض عليه.

وواجهته النيابة العامة بجريمة القتل التي أرتكبها فأنكر في بداية الأمر ولكن بتضييق الخناق عليه ومواجهته بالأدلة اعترف بارتكابه للواقعة بغرض السرقة ولسابقه سكنه لدي المجني عليها، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.