«جنايات الفيوم» تؤيد حكم إعدام جزار لإدانته بقتل شقيقته

قضت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة بجلستها اليوم الأحد، بمعاقبة جزار شاب يدعى «طارق.ح.م» 27 سنة، بالإعدام شنقًا لإدانته بقتل شقيقته «آية»، لشكه في سلوكها، وهربها من المنزل لفترة طويلة دون أن تعلم أسرتها شيئًا عن مكانها أو يتوصلوا إلى أخبارها، وذلك بعد ورود رأي المفتي الذي جرى إحالة أوراق الشاب المتهم إليه الشهر الماضي.

صدر الحكم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وبحضور وكيل نيابة مؤمن عبد العظيم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني.

المفتي أيد حكم الإعدام

وكانت محكمة جنايات الفيوم، أحالت أوراق الشاب المتهم إلى فضيلة المفتي في جلستها المنعقدة الشهر الماضي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدام الشاب، والذي أيّده ليتم إصدار الحكم بالإعدام شنقًا على الشاب اليوم.

هربت من المنزل لعدة سنوات

تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يونيو 2022، حينما تلقى قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا من شاب يفيد قيامه بقتل شقيقته انتقامًا لشرفهم ولغسل عارها، بعد تكرار غيابها عن المنزل، آخرهم استمرت لعدة سنوات انقطعت فيها أخبارها عن أسرتهم تمامًا، مما تسبب في معايرة الناس له ولوالديه وأشقائه، وتحرر عنها المحضر رقم 6812 جنح قسم ثان الفيوم لسنة 2022، والمقيدة برقم 1147 لسنة 2022 كلي الفيوم.

استدرجها بحجة الصلح وأنهى حياتها

واعترف الشاب باستدراجه لشقيقه إلى شقته التي تزوج فيها حديثًا مستغلًا ذهاب عروسه لزيارة أسرتها، وفور دخولها الشقة السكنية بحي باغوص بمدينة الفيوم، نشبت بينهما مشادة كلامية استل سكينًا على إثرها، وسدد لها عدة طعنات نافذة بالرقبة حتى سقطت جثة هامدة غارقةً في دمائها، وتأكد من وفاتها.

المتهم أنهى جريمته وسلّم نفسه

وعقب التأكد من وفاة شقيقته، اتجه المتهم إلى قسم شرطة ثان الفيوم، وسلم نفسه للشرطة مُعترفًا بجريمته، فيما اصطحبته الشرطة إلى محل سكنه وعثروا على جثة شقيقته بالفعل، وقام بتمثيل الجريمة، بينما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التي انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفحة التشريحية ثم صرحت بالدفن.