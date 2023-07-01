عاصي الحلاني يشعل أجواء بيروت احتفالا بعيد الأضحى

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة اللبنانية بيروت؛ احتفالا بعيد الأضحى المبارك، وقدم فيه باقة من أهم وأشهر أغنياته.

عاصي الحلاني يقدم أغنيات ألبوم طل الملك في الحفل

شهد الحفل تقديم الحلاني لباقة أيضا من أغنيات ألبومه الجديد طل الملك الذي طرحه منذ قرابة شهر، وحقق الألبوم نسبة مشاهدات كبيرة في الوطن العربي.

ويواصل عاصي الحلاني تصدر التريند على يوتيوب بدولة لبنان بأغنية عرس قلبي التي كانت هديته لابنته الفنانة ماريتا بحفل زفافها والمحتلة المركز 22 بالتريند.

زواج ماريتا الحلاني

كانت ماريتا الحلاني تزوجت من الشاب كميل أبي خليل، وذلك بعد 4 شهور من إعلان الخطوبة من الشاب كميل أبي خليل، الذي فاجأها بطلب الزواج منها وقدم لها خاتم الخطوبة، قائلة: «قلت نعم لحب حياتي»، وتبين أن أجواء المرح والسعادة كانت تملأ الاحتفال، إذ قدمت العديد من الرقصات رفقة زوجها وأصدقائها.