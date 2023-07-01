لماذا نوع الله لنا مواسم الطاعات؟.. أستاذ بالأزهر يجيب لـ«قناة الناس»

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إنَّ هناك العديد من الحكم وراء تنويع مواسم الخير والطاعة، أبرزها التجديد والنشاط في العبادات والطاعات والعهد مع الله – سبحانه وتعالى، وكذلك مع الناس.

نبوي: المسلمون يستعدون لاستقبال عام هجري جديد

وأضاف «نبوي» خلال تقديمه برنامج «نبي الرحمة» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ المسلمين يستعدون لاستقبال عام جديد، وفي الوقت ذاته توديع الأيام العشر لذي الحجة وأيام التشريق التي تقترن بشعائر الحج، والاحتفال بعيد الأضحى، والتي تمنح المسلم دفعة لمزيد من الاجتهاد في الطاعات، لأنها أحب الأعمال إلى الله في هذا الوقت، خاصة المقابلة بالعفو والتسامح، وبالتالي هناك دوما حاجه إلى التجديد الداخلي النفسي بمواسم قريبة للطاعة.

السير إلى الله وتجديد العهد بتوالي مواسم الطاعة

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف: «علاقتك بالآخرين وبنفسك وقبل كل شيء علاقتك بالخالق – سبحانه وتعالى، والسير في طريق الله قد يحيد البعض عنه أو يصيبه الفتور ويصيبه التكاسل أو البعد، فيحتاج إلى وصل دائم والأخذ بيده لاستكمال المسير، وتجديد العهد بتوالي مواسم الطاعة».