تامر حسني يحتفل بنجاح حفله في الأردن: تاريخي (صور)

أعرب الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في الأردن، الذي رفع شعار كامل العدد.

ونشر تامر حسني مجموعة صور من الحفل، وعلق عليها: «جمهور الأردن الغالي الحبيب بجد كانت حفله للتاريخ، منتهى الحب والرقي والنظام.. شكرًا لمحبتكم شكرًا لإخلاصكم ليا كمحبين وأهل من يوم ما ظهرت لحد دلوقتي.. والله فرحتوني من جوه قلبي، ربنا يفرح قلوبكم»..

فيلم تاج

ويعرض حاليًا لتامر حسني في دور العرض السينمائية فيلم «تاج»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا بموسم عيد الأضحى، متصدرًا المراكز الأولى في البطولات.

فيلم «تاج» بطولة عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، ساندي وأحمد عبدالعزيز، إخراج سارة وفيق.