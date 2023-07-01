5 ملايين و724 ألفًا إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني في يوم واحد

حقق فيلم تاج بطولة تامر حسني، في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ5 ملايين و724 ألفًا و64 جنيهًا، ليتصدر المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية بعد فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبدالعزيز، والذي حقق إيرادات أمس 9 ملايين و393 ألفًا و233 جنيهًا، وذلك حسب الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات فيلم تاج

وانطلق عرض فيلم تاج بطولة تامر حسني في دور العرض السينمائي بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى 2023، وحقق إيرادات في أول أيام عيد الأضحى 3 ملايين و834 ألفًا و551 جنيهًا، ويوم الخميس جاءت إيراداته بـ5 ملايين و375 ألفًا و344 جنيهًا، لتتجاوز حصيلة إيراداته الـ11 مليون جنيه.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، ساندي، هالة فاخر، شيرين، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

تدور قصة فيلم تاجر عن سوبر هيرو من خلال توأمين مختلفين تمامًا عن بعضهما البعض ويتعرضان للعديد من الأزمات، وذلك في إطار يجمع بين الكوميديا والرومانسية والأكشن.