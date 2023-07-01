أخبار روسيا وأوكرانيا.. زيلينسكي يوجه اتهامات للغرب بشأن تدريب القوات الأوكرانية

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا، تطورات جديدة على مدار الساعة، واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بعض الشركاء الغربيين بالمماطلة فيما يتعلق بمشروعات تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات مقاتلة.

وفى التفاصيل بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للصحفيين إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إشارة إلى الدول الغربية: «هل لديهم فكرة عن موعد إمكان حصول أوكرانيا على مقاتلات إف-16؟ ليس هناك جدول زمني لمهمات التدريب، وأعتقد أن بعض الشركاء يماطلون.. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعلم».

أخبار روسيا وأوكرانيا

وفي السياق بشأن أخبار روسيا وأوكرانيا، حذر الرئيس الأوكراني اليوم من استمرار وجود تهديد خطير في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا، قائلا: إن موسكو مستعدة من الناحية الفنية لإحداث انفجار في المنشأة.

ونوه زيلينسكي إلى أن المخابرات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة، ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا.

في سياق متصل، أكد إعلان مشترك صدر إثر لقاء بين زيلينسكي وسانشيز أن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي سيكون ضمن أولويات الرئاسة الإسبانية الدورية للتكتل.

تحذيرات من النشر المحتمل للأسلحة النووية في بولندا

فيما حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، اليوم السبت، من أن النشر المحتمل للأسلحة النووية في بولندا قد يؤدي إلى استخدامها.

وقال ميدفيديف لوكالة تاس، تعليقا على رغبة بولندا في المشاركة في برنامج الناتو حول الاستخدام المشترك للأسلحة النووية: «مع الأخذ في الاعتبار حقيقة احتواء القيادة البولندية اليوم فقط على المختلين عقلياً، فإن طلب نشر أسلحة نووية في بولندا يهدد باستخدامها فحسب حتى مع فهم أن القرار النهائي سيتخذ من قبل الأشخاص المسنين في الخارج».