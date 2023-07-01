إقبال على شواطئ الإسكندرية في عيد الأضحى.. مقصد للمصريين والسياح الأجانب

شهدت شواطئ الإسكندرية في اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك إقبالا فوق المتوسط في مناطق شرق، مع انخفاض ملحوظ في الإقبال على شواطئ الإسكندرية غرب في بداية اليوم، وارتفع معدل الإقبال شرقا تباعا حتى وصل إلى إشغال 100% بينما ارتفع معدل الإشغال في شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي من 20% إلى 50% مع الحذر من نزول البحر لارتفاع الأمواج وزيادة عدد عمال الإنقاذ والغطاسين بطول شواطئ الإسكندرية.

إقبال على شواطئ الإسكندرية شرق

وشهدت شواطئ الإسكندرية بشرق المدينة إقبالا منخفضاً نسبياً بحسب الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الذى أكد لـ«الوطن» أن نسبة الإشغال في الصباح وصلت إلى 70% مع رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرق، بينما كانت نسبة إشغال شواطئ غرب الإسكندرية شواطئ العجمى 20% وارتفعت النسبة إلى 50% تقريبا، وانتشر عمال الإنقاذ والغطاسون في جميع شواطئ الإسكندرية من شرقها لغربها.

شواطئ الإسكندرية بحري

وتعد شواطئ الإسكندرية المتنفس الكبير لأهالي الإسكندرية وزوارها حيث تمتد شواطئ الإسكندرية من أبوقير شرقا إلى سيدى كرير غربا مرورا بوسط الإسكندرية، وتقول المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، إن منطقة بحري تضم عددا من شواطئ الإسكندرية المتميزة لقربها من وسط المدينة والمناطق الأثرية قلعة قايتباي ومدافن الأنفوشي ومتحف العلوم البحرية، وتعد مقصدا مهما للمصريين والأجانب، فمنطقة قلعة قايتباي يأتي لها الزوار من كل دول العالم للاستمتاع بالتنزه فيها ومشاهدة أهم شواطئ الإسكندرية.