مواطنون لـ«اكسترا نيوز»: 30 يونيو أنقذتنا من دمار كبير
كتب:
محمد أيمن سالم
06:46 م | السبت 01 يوليو 2023
تقرير اكسترا نيوز
استعرضت قناة إكسترا نيوز في تقرير لها آراء المواطنين حول ثورة 30 يونيو والمميزات التي حققتها الثورة المجيدة، وتذكر المصريون في التقرير ذكرياتهم مع ثورة 30 يونيو، وقالت سيدة: «يوم 30 يونيو يوم عالمي لكل مصري وأنا وولادي كنا متواجدين في الشارع وكنا حاسين إن مصر رجعت لينا».
ثورة 30 يونيو
وقال مواطن آخر: «لو لم تحدث 30 يونيو لن يحدث أي تقدم أو تطوير في الدولة المصرية، و30 يونيو فتحت الأبواب نحو التنمية».
وأضاف مواطن آخر: «كان من الضروري حدوث التحوّل في ثورة 30 يونيو ونأمل أن تسير الدولة نحو الأفضل في المستقبل».
مصر نجحت بفضل الرئيس السيسي
وأكمل مواطن آخر: «ثورة 30 يونيو أنقذت مصر وشارك في الثورة ملايين المصريين، والمصريون وجدوا من ينقذهم من الإخوان ولولا 30 يوينو كنا سنعيش عيشة بدائية».
وأضافت مواطنة: «مصر نجحت بفضل الرئيس السيسي.. ولو استمر حكم الإخوان كان الدمار سيكون كبيرًا».