القاهرة الإخبارية: واشنطن تمد تايوان بالذخيرة وتنفي إرسال قوات إلى أوكرانيا

نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية»، في نبا عاجل لها عن وزارة الدفاع التايوانية أن 11 طائرة حربية صينية اجتازت خط المنتصف لمضيق تايوان اليوم الجمعة.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الخارجية الأمريكية موافقتها على إمكانية بيع ذخيرة 30 ملم لتايوان وأن قيمة الصفقة المحتملة من الذخيرة 332 مليون دولار.

واشنطن لن ترسل قوات إلى أوكرانيا

ومن جهة أخرى قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن واشنطن لن ترسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أندرس راسموسن، إن الناتو يجب أن يرسل قواته لأوكرانيا إذا لم تقدم دول الحلف لكييف ضمانات أمنية حقيقية في القمة المقبلة.

مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن يهاجم فاجنر

وأكد مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن الدولي أن روسيا ما زالت عازمة على القتل وما زالت تمتلك السلاح، وهاجم مندوب أوكرانيا فاجنر وقال إنها معروفة بجرائمها وتستخدم أسلحة لا رقابة عليها وأنها سببت أزمات حول العالم.

وأشار إلى أن أمن وسلامة الترسانات على الأراضي الروسية يمكن أن يُهدد من قبل التشكيلات المماثلة لفاجنر.